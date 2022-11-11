Украина получила от Польши станции спутникового интернета

Польша передала Украине более полутора тысяч станций спутникового интернета Starlink

Киев получил от Польши более полутора тысяч терминалов спутникового интернета Starlink американской компании Space X, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Он разместил фотографию с 1570 терминалами, которые передала Варшава. По словам министра, получение такой помощи сейчас очень важно, так как Украина имеет проблемы с электроэнергией. «Когда свет исчезает, в некоторых регионах не работают мобильные операторы и провайдеры», — добавил он. По словам политика, станции помогут обеспечить украинцев публичными точками Wi-Fi.

Ожидается, что часть терминалов передадут гражданским властям в южных и восточных регионах страны. Кроме того, ими обеспечат «Укржелдорогу». Федоров добавил, что в качестве помощи с февраля Киев получил более 20 тысяч терминалов, из них 5 тысяч — при поддержке польского правительства.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев попросит помощи у партнеров, если потребуется оплатить работу спутников Starlink.