Украина получила от Польши станции спутникового интернета
Киев получил от Польши более полутора тысяч терминалов спутникового интернета Starlink американской компании Space X, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
Он разместил фотографию с 1570 терминалами, которые передала Варшава. По словам министра, получение такой помощи сейчас очень важно, так как Украина имеет проблемы с электроэнергией. «Когда свет исчезает, в некоторых регионах не работают мобильные операторы и провайдеры», — добавил он. По словам политика, станции помогут обеспечить украинцев публичными точками Wi-Fi.
Ожидается, что часть терминалов передадут гражданским властям в южных и восточных регионах страны. Кроме того, ими обеспечат «Укржелдорогу». Федоров добавил, что в качестве помощи с февраля Киев получил более 20 тысяч терминалов, из них 5 тысяч — при поддержке польского правительства.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев попросит помощи у партнеров, если потребуется оплатить работу спутников Starlink.