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07:52, 11 ноября 2022Бывший СССР

Украина получила от Польши станции спутникового интернета

Польша передала Украине более полутора тысяч станций спутникового интернета Starlink
СюжетМинобороны:

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Киев получил от Польши более полутора тысяч терминалов спутникового интернета Starlink американской компании Space X, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Он разместил фотографию с 1570 терминалами, которые передала Варшава. По словам министра, получение такой помощи сейчас очень важно, так как Украина имеет проблемы с электроэнергией. «Когда свет исчезает, в некоторых регионах не работают мобильные операторы и провайдеры», — добавил он. По словам политика, станции помогут обеспечить украинцев публичными точками Wi-Fi.

Ожидается, что часть терминалов передадут гражданским властям в южных и восточных регионах страны. Кроме того, ими обеспечат «Укржелдорогу». Федоров добавил, что в качестве помощи с февраля Киев получил более 20 тысяч терминалов, из них 5 тысяч — при поддержке польского правительства.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев попросит помощи у партнеров, если потребуется оплатить работу спутников Starlink.

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Марина Совина
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