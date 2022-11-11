Веру в теории заговора связали с отказом от вакцинации

Scientific Reports: вера в теории заговора способствовала отказу от вакцин против COVID-19

Американские ученые из Университета Пенсильвании показали, что люди, которые доверяли различным теориям заговора до начала пандемии COVID-19, с большей вероятностью поверили теориям заговора, связанным конкретно с коронавирусом. Результаты исследования опубликованы в ведущем научном журнале Scientific Reports.

Несмотря на то, что к апрелю 2022 года в США были широко доступны вакцины против COVID-19, чья эффективность и безопасность была доказана клиническими исследованиями, лишь 66 процентов жителей страны, которым были показаны прививки, прошли рекомендуемое первичное вакцинирование. Специалисты объясняют это широким распространением дезинформации с помощью противников вакцинации, недоверием к органам здравоохранения и склонностью верить в теории заговора о пандемии. К конспирологическим версиям относятся, например, создание вируса в качестве биологического оружия или то, что Билл Гейтс использует вакцины для контроля за населением.

Исследователи в конце декабря 2020 года и январе 2021 года провели опрос среди 1243 человек, которые до начала пандемии уже отвечали на вопросы о безопасности и вреде вакцин, доверии к органам здравоохранения, использовании ими вакцин против гриппа и склонности к конспирологическому мышлению. Специалисты оценивали такие факторы, как уровень доверия к Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Центрам по контролю и профилактике заболеваний (CDC); принятие дезинформации о безопасности и эффективности вакцины MMR; склонность верить в теории заговора, которые бросали вызов авторитету органам здравоохранения.

Когда все три фактора были включены в модель прогнозирования отказа от вакцинирования против COVID-19, оказалось, что конспирологическое мышление сыграло более важную роль, чем ложная информация или недоверие к органам здравоохранения. Именно склонность доверять теориям заговора сделала людей подверженными принятию свежей дезинформации, например, что вакцина от COVID-19 «изменяет ДНК», что противоречит научным фактам. Такие люди с большей охотой объединяли новые ложные сведения со старыми убеждениями, связанными с вакцинами против гриппа и MMR.

Авторы работы также отметили, что конспирологическое мышление было в наибольшей степени распространено среди людей с консервативными политическими взглядами. С 2019 по 2021 год было отмечено усиление склонности доверять теориям заговора у сторонников республиканцев, тогда как у сторонников демократов оно падало. Исследователи объясняют это тем, что конспирологическое мышление в обществе может усиливаться или ослабевать в зависимости от политических конфликтов, когда влиятельные личности начинают апеллировать к теориям заговора, способствуя распространению дезинформации своими сторонниками или СМИ.