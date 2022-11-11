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20:47, 11 ноября 2022Бывший СССР

ВСУ бежали из села Опытное

РИА Новости: российские военные заняли населенный пункт Опытное, ведется зачистка

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бежали из села Опытное на авдеевском направлении, в данный момент ведется зачистка. Об этом сообщил РИА Новости замкомандира 1-й Славянской бригады.

«На данную минуту подразделения бригады зашли в населенный пункт Опытное, закрепились на его окраинах, и идет зачистка этого населенного пункта», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, российские военные отбросили противника, вынудив покинуть позиции. Замкомандира заявил, что это было не отступлением, а бегством, поскольку ВСУ бросили радиостанции и документы, представляющие оперативный интерес. В данный момент российские военные намерены полностью окружить Авдеевку.

10 ноября сообщалось, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Павловка, которое находится в Донецкой народной республике (ДНР). Установить контроль над населенным пунктом удалось подразделениям Тихоокеанского флота и МВД ДНР.

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Алина Гончарова
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