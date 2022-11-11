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14:14, 11 ноября 2022Экономика

Рыночная стоимость Apple рекордно выросла

Bloomberg: капитализация Apple за день выросла на рекордные $190,9 миллиарда

Фото: Ann Wang / Reuters

В ходе торгов 11 ноября акции Apple поднялись в цене почти на 9 процентов, что привело к рекордному дневному увеличению капитализации компании на 190,9 миллиарда долларов, свидетельствуют данные торговых площадок.

Рыночная стоимость корпорации достигла 2,34 триллиона долларов. Скачок превзошел аналогичный рост ценных бумаг компании Amazon на 190,8 миллиарда долларов. Агентство Bloomberg заявило, что такой прирост стал самым большим в истории среди всех американских компаний. При этом акции в ходе текущих торгов не достигли пика — по сравнению с началом года их стоимость остается сниженной примерно на 20 процентов.

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Акции одной из крупнейших американских корпораций подорожали на фоне более широкого ралли на местном рынке ценных бумаг. На позитивные настроения на биржах повлияли опубликованные 10 ноября данные по инфляции в США. Позитивным фактором для рынка также стал свежий отчет Apple: выручка компании выросла на 8 процентов, до 90 миллиардов долларов в четвертом квартале, что стало выше ожиданий аналитиков.

Однако у конкурентов Apple ситуация обстоит значительно хуже. Так, один триллион долларов рыночной стоимости потерял крупнейший в мире игрок на рынках платформ электронной коммерции Amazon. Капитализация снизилась до 879 миллиардов долларов с рекордного закрытия в 1,88 триллиона долларов в июле 2021 года.

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Мария Грушко
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