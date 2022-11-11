Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:07, 11 ноября 2022Из жизни

Мать двоих детей сбросила 32 килограмма и стала чемпионкой по бодибилдингу

Hull Daily Mail: британка похудела на 32 килограмма и стала персональным тренером

Фото: Scott Webb / Unsplash

Бланка Харви, мать двоих детей из английского графства Лестершир похудела на 32 килограмма и стала чемпионкой Великобритании по бодибилдингу. Об этом сообщает Hull Daily Mail.

Британка набрала лишний вес после рождения сына и дочери. Харви питалась фастфудом, пончиками и шоколадом. Однако, достигнув веса 82 килограмма, она поняла, что хочет вернуть спортивную форму и изменить свою жизнь к лучшему. «Я хотела пойти в тренажерный зал и вернуться к тому уровню физической подготовки, который у меня был до беременности, чтобы чувствовать себя лучше. С тех пор я не прекращала заниматься спортом», — рассказывает она.

Женщина записалась в тренажерный зал, а уже через несколько месяцев получила лицензию инструктора по фитнесу и стала персональным тренером. За два года ей удалось сбросить 32 килограмма и снова начать покупать одежду на несколько размеров меньше. «Сейчас я работаю личным тренером, занимаюсь с 25 женщинами и провожу групповые занятия по зумбе», — говорит британка.

Материалы по теме:
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
10 марта 2017
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020

В апреле 2021 года Харви увлеклась культуризмом. Она начала заниматься в спортзале по шесть раз в неделю и изменила рацион для эффективного наращивания мышечной массы. На завтрак британка съедает несколько яиц с тостом и салатом, обедает куриной грудкой, овощами и протеиновым коктейлем, а вечером предпочитает мясо с картофелем и овощами.

В сентябре 2021 года женщина победила в своем первом соревновании, а затем стала чемпионкой Всемирного соревнования по бодибилдингу. «Возможно, это звучит несколько банально, но я действительно люблю внимание. Я занимаюсь в спортзале 24 часа в сутки семь дней в неделю. Я очень устаю. Но так приятно, что я могу продемонстрировать то, ради чего работаю», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии сбросила 27 килограммов и сэкономила 80 тысяч австралийских долларов (3 миллиона рублей) на продуктах за год. Покупка продуктов по акции и тщательное планирование меню помогли ей значительно сократить расходы на еду.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Россия ввела запрет на въезд для нескольких сотен граждан США
Срок службы российских спутников увеличили
Советские упаковки сгущенки и соды стали модными
Рогозин заявил о доверии к Суровикину
Пленный боец ВСУ рассказал об убийстве пожилой женщины в Мариуполе
Широко раздвинувший ноги в самолете пассажир был обруган в сети
Эксперт предупредила о побочном эффекте окрашивания волос известными средствами
Россиянин застрелил соперника в ехавшей на большой скорости машине
Доктор Мясников предупредил об опасности популярного у россиян напитка
Бывший «ангел» Victoria's Secret приобрела дом в США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.