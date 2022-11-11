Мать двоих детей сбросила 32 килограмма и стала чемпионкой по бодибилдингу

Hull Daily Mail: британка похудела на 32 килограмма и стала персональным тренером

Бланка Харви, мать двоих детей из английского графства Лестершир похудела на 32 килограмма и стала чемпионкой Великобритании по бодибилдингу. Об этом сообщает Hull Daily Mail.

Британка набрала лишний вес после рождения сына и дочери. Харви питалась фастфудом, пончиками и шоколадом. Однако, достигнув веса 82 килограмма, она поняла, что хочет вернуть спортивную форму и изменить свою жизнь к лучшему. «Я хотела пойти в тренажерный зал и вернуться к тому уровню физической подготовки, который у меня был до беременности, чтобы чувствовать себя лучше. С тех пор я не прекращала заниматься спортом», — рассказывает она.

Женщина записалась в тренажерный зал, а уже через несколько месяцев получила лицензию инструктора по фитнесу и стала персональным тренером. За два года ей удалось сбросить 32 килограмма и снова начать покупать одежду на несколько размеров меньше. «Сейчас я работаю личным тренером, занимаюсь с 25 женщинами и провожу групповые занятия по зумбе», — говорит британка.

В апреле 2021 года Харви увлеклась культуризмом. Она начала заниматься в спортзале по шесть раз в неделю и изменила рацион для эффективного наращивания мышечной массы. На завтрак британка съедает несколько яиц с тостом и салатом, обедает куриной грудкой, овощами и протеиновым коктейлем, а вечером предпочитает мясо с картофелем и овощами.

В сентябре 2021 года женщина победила в своем первом соревновании, а затем стала чемпионкой Всемирного соревнования по бодибилдингу. «Возможно, это звучит несколько банально, но я действительно люблю внимание. Я занимаюсь в спортзале 24 часа в сутки семь дней в неделю. Я очень устаю. Но так приятно, что я могу продемонстрировать то, ради чего работаю», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии сбросила 27 килограммов и сэкономила 80 тысяч австралийских долларов (3 миллиона рублей) на продуктах за год. Покупка продуктов по акции и тщательное планирование меню помогли ей значительно сократить расходы на еду.

