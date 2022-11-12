Медведев рассказал о неиспользованном Россией арсенале средств поражения
Россия по очевидным всем разумным людям причинам не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему свое время», — написал он.
В своем посте Медведев отметил, что решил напомнить о важных для России результатах года. В их числе он назвал защиту граждан, формирование будущего миропорядка, сражение с НАТО и западным миром в одиночку, а также ведение боевой работы при попытке максимально сохранить жизни военнослужащих и мирного населения.
Ранее Медведев заявил о недопустимости паникерства. «Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности русского мира», — подчеркнул Медведев.