Медведев рассказал о неиспользованном Россией арсенале средств поражения

Зампред Совбеза Медведев заявил, что Россия не использовала весь арсенал средств поражения

Россия по очевидным всем разумным людям причинам не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему свое время», — написал он.

В своем посте Медведев отметил, что решил напомнить о важных для России результатах года. В их числе он назвал защиту граждан, формирование будущего миропорядка, сражение с НАТО и западным миром в одиночку, а также ведение боевой работы при попытке максимально сохранить жизни военнослужащих и мирного населения.

Ранее Медведев заявил о недопустимости паникерства. «Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности русского мира», — подчеркнул Медведев.