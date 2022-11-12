В Минске заявили о нагнетающих тему миграционного кризиса Польше и Прибалтике

В Белоруссии заявили, что Польша и Прибалтика нагнетают тему миграционного кризиса

Соседние с Белоруссией Польша и страны Прибалтики искусственно нагнетают тему миграционного кризиса на белорусской границе, чтобы скрыть причины стягивания туда войск. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии, передает ТАСС.

По данным ГПК, все заявления сопредельных стран Евросоюза о гибридных атаках и миграционном давлении со стороны Белоруссии идут вразрез с реальными фактами. Вместе с тем ведомство ссылается на информацию Агентства Европейского союза по безопасности внешних границ «Фронтекс», которое опровергает заявления Польши и стран Прибалтики о беспрецедентном наплыве беженцев с белорусской территории.

«Если посмотреть на статистические данные отчетов, то очевидно, что основной маршрут нелегальной миграции в Евросоюз лежит через Западные Балканы — 60 тысяч незаконных пересечений границы за 2021 год», — рассказали в пресс-службе, отметив, что на восточной границе Евросоюза зафиксировано только 8 тысяч, и это во время пика миграционного кризиса.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Польшу с Днем независимости. Он адресовал свое поздравление не главе государства, как это обычно принято, а народу Польши. «Как правильно отметил польский классик, Белоруссия никого не грабила и не убивала, с уважением относилась к гостям», — написал Лукашенко.