Британский наемник получил тяжелые ранения в бою под Артемовском

Telegraph: наемник из Британии получил тяжелые ранения в бою под Артемовском

Сражающийся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) британский наемник получил тяжелые ранения в ходе боя под Артемовском. Об этом пишет The Telegraph.

Издание уточняет, что пока неопознанный боец был ранен в голову 7 ноября в том же бою, в котором погиб другой гражданин Великобритании, ветеран-десантник Саймон Лингард.

Сейчас раненого эвакуировали в больницу в западной части Украины, ему проводят операцию на мозге. Полученные наемником травмы врачи оценивают как «угрожающее жизни».

Лингард стал третьим гражданином Великобритании, погибшим в ходе украинского конфликта. Семья запустила кампанию по сбору средств на организацию его похорон. В конце апреля погиб 36-летний Скотт Сибли. В июне — 24-летний Джордан Гэтли, который ушел из британской армии в марте.