В граничащем с Украиной российском регионе атаковали с дрона подстанцию РЭС

Курский губернатор Старовойт заявил о сбросе бомбы на подстанцию Глушковской РЭС с дрона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с беспилотного летательного аппарата скинули самодельное взрывное устройство на Глушковскую РЭС. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Пострадавших нет, однако есть незначительные повреждения оборудования. В результате часть домов в некоторых поселках оказалась обесточена», — написал глава граничащего с Украиной региона.

По его словам, на месте происшествия уже работают ремонтные бригады — они восстановят энергоснабжение в ближайшее время.

9 ноября в Курской области сообщили об атаке на село Гуево Суджанского района. На территорию села упало не менее шести снарядов, никто не пострадал.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Курской области, средний уровень реагирования. В частности, он подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.