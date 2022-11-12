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16:04, 12 ноября 2022Россия

В граничащем с Украиной российском регионе атаковали с дрона подстанцию РЭС

Курский губернатор Старовойт заявил о сбросе бомбы на подстанцию Глушковской РЭС с дрона

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с беспилотного летательного аппарата скинули самодельное взрывное устройство на Глушковскую РЭС. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Пострадавших нет, однако есть незначительные повреждения оборудования. В результате часть домов в некоторых поселках оказалась обесточена», — написал глава граничащего с Украиной региона.

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По его словам, на месте происшествия уже работают ремонтные бригады — они восстановят энергоснабжение в ближайшее время.

9 ноября в Курской области сообщили об атаке на село Гуево Суджанского района. На территорию села упало не менее шести снарядов, никто не пострадал.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Курской области, средний уровень реагирования. В частности, он подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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