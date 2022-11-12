Макрон пообещал поддержать нормализацию отношений Еревана и Баку

Макрон заявил о готовности Франции поддерживать нормализацию отношений Еревана и Баку

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пообещал поддерживать нормализацию отношений между Баку и Ереваном. Об этом сообщили в коммюнике Елисейского дворца, передает РИА Новости.

«Макрон подтвердил полную готовность Франции поддерживать процесс нормализации отношений между двумя странами и добиваться политического решения в регионе, которое позволит установить мир», — говорится в сообщении.

В октябре Алиев осудил слова Макрона, который заявил о дестабилизирующей роли России в конфликте Еревана и Баку. После подобных заявлений Франция не сможет играть какую-либо роль в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, отметил президент Азербайджана, подчеркнув, что именно при посредничестве российской стороны боестолкновения на границе государств в сентябре были остановлены.

Ранее Макрон, говоря о конфликте Азербайджана и Армении, назвал роль России дестабилизирующей. По его мнению, Москва «явно играла в игру Азербайджана».