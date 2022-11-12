Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:28, 12 ноября 2022Россия

По Донецку выпустили ракеты из «Града»

ВСУ выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО «Град»
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по столице Донецкой народной республики (ДНР) шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что это уже второй удар за сутки. По доступным сведениям, обстрел Донецка зафиксировали в 12:30 по московскому времени. Ракеты были запущены по Киевскому району города. Первый удар был нанесен в 10:23. Отмечается, что по Куйбышевскому району Донецка было нанесено три удара ракетами из РСЗО «Град».

11 ноября Минобороны России доложило об отражении контратаки ВСУ в ДНР. Там уточнили, что на южно-донецком направлении российские военные отразили попытки мотопехотных рот ВСУ контратаковать в направлении населенного пункта Сладкое.

10 ноября Вооруженные силы Украины выпустили три снаряда и шесть мин по Куйбышевскому району Донецка и населенному пункту Зайцево.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россия запретила проход загруженных за пределами страны судов в Азовское море
Названы возможные темы переговоров Путина и Эрдогана
В Запорожье заявили о воюющих за Украину наемниках из 40 стран
Женщина лишилась части лица и вырастила нос на руке
На Украине начался сбор средств на первый флот морских дронов
Полуторагодовалый ребенок сбежал из российского детского сада
Диетолог назвала причины чаще есть белый рис
Продюсер Пригожин выказался о вернувшемся в Россию Валерии Меладзе
Россия обсудила с ООН зерновую сделку
Немецкий байкер в песне призвал руководство Германии к диалогу с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.