Зеленский назвал адом атаки России в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал адом российские атаки в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал адом российские атаки в Донбассе. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Российские атаки на Донетчине. Там просто ад. Там ежедневные невероятно жестокие бои», — сказал Зеленский.

В пятницу, 11 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) бежали из села Опытное на авдеевском направлении. Как сообщил замкомандира 1-й Славянской бригады, российские военные отбросили противника, вынудив покинуть позиции. В данный момент российские военные намерены полностью окружить Авдеевку.