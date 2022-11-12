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21:33, 12 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский назвал адом атаки России в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал адом российские атаки в Донбассе
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал адом российские атаки в Донбассе. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Российские атаки на Донетчине. Там просто ад. Там ежедневные невероятно жестокие бои», — сказал Зеленский.

В пятницу, 11 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) бежали из села Опытное на авдеевском направлении. Как сообщил замкомандира 1-й Славянской бригады, российские военные отбросили противника, вынудив покинуть позиции. В данный момент российские военные намерены полностью окружить Авдеевку.

Оружие России
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Марина Совина
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