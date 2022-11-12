Главу поселка в российском регионе избили возле дома металлической трубой

Главу поселка в Ленинградской области избили возле дома металлической трубой

Главу Красноборского поселения Ленинградской области Александра Канцерева избили возле дома металлической трубой. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.

Уточняется, что напавший перелез через забор дома Канцерева, избил его трубой, а потом скрылся тем же путем. Момент вторжения преступника на участок зафиксировала камера. Уточняется, что сообщение о нападении на Канцерева поступило в полицию накануне, примерно в 22:00. Пострадавшего с тяжелым переломами костей головы и ушибами груди доставили в больницу в Санкт-Петербурге.

Супруга Канцерева рассказала сотрудникам полиции, что на ее мужа напали на улице. По факту случившегося правоохранители организовали проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пьяный глава администрации деревни Бронцы Калужской области в День Победы избил приезжего мужчину на сельской дискотеке. Российский чиновник сначала всячески провоцировал приезжего молодого человека на конфликт: оскорблял его, хамил и кричал, что только он здесь власть.