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11:55, 12 ноября 2022Россия

Главу поселка в российском регионе избили возле дома металлической трубой

Главу поселка в Ленинградской области избили возле дома металлической трубой

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главу Красноборского поселения Ленинградской области Александра Канцерева избили возле дома металлической трубой. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.

Уточняется, что напавший перелез через забор дома Канцерева, избил его трубой, а потом скрылся тем же путем. Момент вторжения преступника на участок зафиксировала камера. Уточняется, что сообщение о нападении на Канцерева поступило в полицию накануне, примерно в 22:00. Пострадавшего с тяжелым переломами костей головы и ушибами груди доставили в больницу в Санкт-Петербурге.

Супруга Канцерева рассказала сотрудникам полиции, что на ее мужа напали на улице. По факту случившегося правоохранители организовали проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пьяный глава администрации деревни Бронцы Калужской области в День Победы избил приезжего мужчину на сельской дискотеке. Российский чиновник сначала всячески провоцировал приезжего молодого человека на конфликт: оскорблял его, хамил и кричал, что только он здесь власть.

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Юлия Ямпольская
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