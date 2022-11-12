В Совфеде заявили о нарушении США Договора о нераспространении ядерного оружия

Сенатор Косачев заявил, что перемещения НАТО ядерного оружия стали трансконтинентальными

Размещение США в Европе ядерного оружия — нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram.

По словам сенатора, в отношении ядерного оружия действует международно-правовой режим нераспространения, основу которого составляет универсальный Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года. Там участвует 191 государство, добавил Косачев.

«Согласно положениям ДНЯО, статус ядерных держав в качестве единственных легитимных членов "Ядерного клуба" признается за Россией, США, Великобританией, Францией и Китаем», — подчеркнул вице-спикер Совфеда. Вместе с тем США через посредничество НАТО в течение последних лет цинично и беззастенчиво нарушают положения договора, отметил Косачев.

Фактически перемещения НАТО ядерного оружия и его компонентов стали трансконтинентальными, трансграничными, заключил парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил Запад в нагнетании угрозы ядерной войны. По его словам, западные страны просто ищут дополнительный аргумент для противостояния. Глава государства подчеркнул, что единственная страна, которая применила ядерное оружие, — это США.

