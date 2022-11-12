Раскрыты неочевидные причины боли в ногах

Невролог Барышев: боль в ногах может возникать из-за повреждения сосудов и дефицита магния

Боль в ногах может возникать не только из-за проблем с суставами и костями, но и из-за дефицита магния и калия или вследствие повреждения сосудов, заявил врач-невролог Артем Барышев. Некоторые другие неочевидные причины болевых ощущений в нижних конечностях он раскрыл «Известиям».

Как отметил специалист, причины болей в ногах можно разделить на три группы: суставные, мышечные и неврологические. Диагностировать проблемы первой категории, по его словам, проще всего: чем сильнее повреждаются суставы, тем интенсивнее боль. Как правило, неприятные ощущения появляются после любой физической нагрузки. Постепенно человеку становится труднее двигаться, разгибать и сгибать колени, вставать и садиться. Предотвратить развитие патологии можно при помощи правильного питания, богатого источниками коллагена, снижением нагрузки на суставы и грамотно составленной программой физкультуры.

Причину боли в ногах вследствие мышечных проблем определить сложнее, продолжил Барышев. Спровоцировать ее могут изменение или повреждение стенок сосудов ног или нарушение баланса микроэлементов, в первую очередь магния и калия. Как правило, боли этой категории сопровождаются появлением «сосудистых звездочек», синевой конечностей, быстрой усталостью и судорогами.

Сложнее всего с болями в ногах, вызванными повреждением нервов. Их заподозрить можно, если проблем с суставами не выявлено, а мышцы работают как обычно, но по вечерам сложно заснуть и хочется перекладывать ноги на кровати или вообще свесить их с нее. Среди других настораживающих симптомов Барышев назвал ощущение, будто пятки колют иголками по утрам. «В этом случае не стоит заниматься самодиагностикой и самолечением, следует обратиться к специалисту, который выявит истинную причину болезненных ощущений», — подчеркнул Барышев.

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