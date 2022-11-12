Минобороны рассказало о поражении ВСУ на южно-донецком направлении

Минобороны России сообщило о поражении ВСУ на южно-донецком направлении

На южно-донецком направлении подразделения иностранных наемников в населенных пунктах Степное, Владимировка и Павловка Донецкой народной республики (ДНР) пытались остановить продвижение российских войск. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

В результате огневого поражения артиллерии и армейской авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожено более 85 военных, семь боевых бронированных машин и два пикапа, уточнили в ведомстве.

Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ предприняли четыре попытки атаки на красно-лиманском направлении, все они были пресечены. Уточняется, что атаки планировались в направлении населенных пунктов Сватово, Площанка, Макеевка и Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР).

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее главной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.