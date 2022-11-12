Женщина лишилась части лица и вырастила нос на руке

Daily Star: врачи пересадили нос с руки пациентки на ее лицо

Жительница французского города Тулуза вырастила новый нос на предплечье после того, как перенесла лечение от рака, из-за которого лишилась части лица. Об этом сообщает Daily Star.

У женщины, чье имя не сообщается, диагностировали рак полости носа. В 2013 году она перенесла химиотерапию и лучевую терапию. В результате изнурительного лечения француженка лишилась значительной части лица, в том числе носа.

Врачи несколько раз пытались реконструировать нос пациентки, но лечение оказалось неуспешным. Женщина проконсультировалась со специалистами, и было решено попробовать новый способ — вырастить новый нос на руке женщины при помощи современных медицинских технологий, а затем пересадить его на лицо.

Врачи создали форму нового носа на 3D-принтере и распечатали биоматериал, который потом поместили на предплечье пациентки. Искусственный хрящ обладает всеми свойствами и формой, что и натуральный. Специалисты взяли кожный трансплантат с виска француженки и использовали его при создании нового носа.

После этого новый нос в течение двух месяцев рос на руке женщины, после чего его удалили и пересадили на ее лицо.

Шейно-лицевые хирурги из больницы Университета Тулузы и Института Клаудиуса Рего использовали сложные технологии, чтобы соединить кровяные сосуды на руке с сосудами на лице. Операция прошла успешно, и пациентка обрела новый нос. После этого она три недели принимала антибиотики.

Подобная операция проведена впервые. Пока неизвестно, будет ли пациентка способна чувствовать запахи при помощи нового носа.

Ранее сообщалось, что в Великобритании страдавшему от склеродермии мужчине одновременно пересадили кисти обеих рук. Операция прошла успешно.

