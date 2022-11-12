Водитель попал в ДТП и встретил в больнице любовь всей своей жизни

Daily Mail: мужчина десять дней пролежал в коме после ДТП и нашел любовь в больнице

Житель британского города Тенби, графство Пембрукшир, который десять дней пролежал в коме после крупного ДТП, очнулся в больнице и нашел там любовь всей своей жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

34-летний строительный инженер Ричард Джонс попал в серьезную автомобильную аварию. Грузовик, за рулем которого он находился, протаранил барьер и врезался в дорожный знак. Водитель получил переломы бедра и таза, разрыв селезенки и почек и отказ печени. Прохожему удалось остановить кровотечение. Пострадавшего на вертолете доставили в больницу в город Суонси, где он провел два месяца. Десять дней мужчина находился в состоянии комы.

Британец выжил, но перенес ампутацию правой ноги. В больнице он познакомился с 31-летней медсестрой Михаэлой Джейн, которая занималась благотворительной продажей пирогов. «Я впервые встретил ее в больнице, но несколько недель мы не разговаривали. Вернувшись домой, я рассказал об этом сестре. После этого я решил написать ей, и мы начали общаться», — рассказал Джонс.

Оставшийся инвалидом мужчина беспокоился из-за того, примет ли его эта женщина таким, каким он стал, но его опасения не оправдались.

Теперь пара собирается отметить первое Рождество со своим восьмимесячным сыном Даги. Джонс вновь научился ходить при помощи протеза, и теперь поддерживает других переживших ампутацию людей. «Пока я хожу без посторонней помощи с тростью только по дому, но я планирую научиться ходить везде», — отметил он.

Джонс подчеркнул, что никогда не встретил бы Джейн, если бы не попал в ДТП.

Ранее сообщалось, что в Англии 34-летний мужчина сменил номер телефона и случайно нашел любовь всей жизни и будущую жену. Пара начала общаться после того, как бывшая владелица номера догадалась, что кто-то начал использовать ее старый номер телефона, и решила на него написать.

