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12:47, 12 ноября 2022Бывший СССР

Белоруссия заявила о минировании украинскими военными приграничной территории

Погранкомитет Белоруссии заявил о минировании Украиной приграничных территорий

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Украинские военные продолжают минировать прилегающие к границе с Белоруссией территории. Об этом сообщает белорусский пограничный комитет.

«Очередной такой факт зафиксирован 9 ноября», — заявили в погранкомитете.

В ведомстве подчеркнули, что мины устанавливаются в лесной зоне на сопредельной украинской стороне. Кроме того, разрушаются приграничные подъездные дороги и объекты инфраструктуры вблизи пунктов пропуска.

Ранее погранкомитет Белоруссии сообщил, что в автомобиле на пункте пропуска Брест на белорусско-польской границе обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. За рулем машины марки Kia находился гражданин России.

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Алиса Дмитриева
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