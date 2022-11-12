Белоруссия заявила о минировании украинскими военными приграничной территории

Погранкомитет Белоруссии заявил о минировании Украиной приграничных территорий

Украинские военные продолжают минировать прилегающие к границе с Белоруссией территории. Об этом сообщает белорусский пограничный комитет.

«Очередной такой факт зафиксирован 9 ноября», — заявили в погранкомитете.

В ведомстве подчеркнули, что мины устанавливаются в лесной зоне на сопредельной украинской стороне. Кроме того, разрушаются приграничные подъездные дороги и объекты инфраструктуры вблизи пунктов пропуска.

Ранее погранкомитет Белоруссии сообщил, что в автомобиле на пункте пропуска Брест на белорусско-польской границе обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. За рулем машины марки Kia находился гражданин России.

