Белоруссия заявила о минировании украинскими военными приграничной территории
Погранкомитет Белоруссии заявил о минировании Украиной приграничных территорий
Украинские военные продолжают минировать прилегающие к границе с Белоруссией территории. Об этом сообщает белорусский пограничный комитет.
«Очередной такой факт зафиксирован 9 ноября», — заявили в погранкомитете.
В ведомстве подчеркнули, что мины устанавливаются в лесной зоне на сопредельной украинской стороне. Кроме того, разрушаются приграничные подъездные дороги и объекты инфраструктуры вблизи пунктов пропуска.
Ранее погранкомитет Белоруссии сообщил, что в автомобиле на пункте пропуска Брест на белорусско-польской границе обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. За рулем машины марки Kia находился гражданин России.