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10:54, 12 ноября 2022Россия

Рогозин опроверг сомнения в победе ВС России

Бывший глава «Роскосмоса» Рогозин заявил, что не сомневается в победе ВС России
СюжетНаселение России:

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, находящийся в зоне специальной военной операции с группой советников, заявил, что не сомневается в победе Вооруженных сил (ВС) России. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, победа будет трудной. «Я не помню, чтобы Россия так вот воевала сразу со всей такой мощной коалицией высокотехнологичных стран. Воевала с населением, которое сильно одурманено пропагандой», — подчеркнул Рогозин.

Он добавил, что легкой прогулки на Украине не будет, однако спецопреация того стоит, потому что от ее исхода зависит будущее России. Вместе с тем экс-глава госкорпорации призвал помогать фронту.

Ранее Рогозин заявил, что возглавил группу военных советников в зоне проведения спецоперации на Украине. Сейчас он оказывает военно-техническую поддержку войскам Луганской и Донецкой народных республик. Рогозин также подчеркнул, что группа действует как добровольческое подразделение.

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Сергей Истомин
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