В Африке в ноябре пройдет фестиваль российской культуры

В Замбии, Танзании и Эфиопии 15-19 ноября состоятся концерты русского ансамбля «Россия»

В Замбии, Танзании и Эфиопии с 15 по 19 ноября пройдет фестиваль российской культуры. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщают в министерстве культуры, три африканских государства познакомятся с лучшими образцами самобытного русского песенного фольклора в классическом и современном исполнении, а также с известными произведениями музыкального академического искусства.

Так, 15 ноября в Лусаке в Замбии, 17 ноября в Дар-эс-Саламе в Танзании и 19 ноября в Аддис-Абебе в Эфиопии состоятся концерты заслуженной российской артистки Олеси Евстигнеевой и квинтета солистов Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Зыкиной под управлением заслуженного артиста России Дмитрия Дмитриенко.

Кроме того, для посетителей откроется фотовыставка «Природа русского Севера глазами северян», на которой покажут пейзажи Крайнего Севера России. Отмечается, что фестиваль организован для укрепления межкультурного взаимодействия со странами Африканского континента в преддверии второго саммита «Россия — Африка», который пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году.

Ранее в мае посольство США в России оценило вклад русской культуры в американское общество. В дипмиссии отметили, что русские писатели, артисты балета и музыканты симфонического оркестра «повсеместно присутствуют в современной американской жизни».