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16:35, 12 ноября 2022Моя страна

В Африке в ноябре пройдет фестиваль российской культуры

В Замбии, Танзании и Эфиопии 15-19 ноября состоятся концерты русского ансамбля «Россия»

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Замбии, Танзании и Эфиопии с 15 по 19 ноября пройдет фестиваль российской культуры. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщают в министерстве культуры, три африканских государства познакомятся с лучшими образцами самобытного русского песенного фольклора в классическом и современном исполнении, а также с известными произведениями музыкального академического искусства.

Так, 15 ноября в Лусаке в Замбии, 17 ноября в Дар-эс-Саламе в Танзании и 19 ноября в Аддис-Абебе в Эфиопии состоятся концерты заслуженной российской артистки Олеси Евстигнеевой и квинтета солистов Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Зыкиной под управлением заслуженного артиста России Дмитрия Дмитриенко.

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Кроме того, для посетителей откроется фотовыставка «Природа русского Севера глазами северян», на которой покажут пейзажи Крайнего Севера России. Отмечается, что фестиваль организован для укрепления межкультурного взаимодействия со странами Африканского континента в преддверии второго саммита «Россия — Африка», который пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году.

Ранее в мае посольство США в России оценило вклад русской культуры в американское общество. В дипмиссии отметили, что русские писатели, артисты балета и музыканты симфонического оркестра «повсеместно присутствуют в современной американской жизни».

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Дарья Рыбак
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