В Британии заявили о серьезной угрозе для ВСУ из России

The Spectator: Запад не должен забывать о серьезной угрозе со стороны ВВС РФ для ВСУ

Западные страны, поддерживающие Киев, не должны забывать, что существует серьезная угроза для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лице военной авиации России. Об этом заявил

в материале для The Spectator специалист Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI) Джастин Бронк.

По его словам, недооценка воздушной мощи России могла бы стать опасной ошибкой.

Эксперт со ссылкой на исследования RUSI подчеркнул, что у самолетов РФ есть преимущества, благодаря которым среди ВСУ наблюдаются серьезные потери. В числе преимуществ Бронк назвал оснащение радарами, дальность действия которых больше, чем у старых моделей, стоящих на вооружении Украины.

По мнению эксперта, особая опасность исходит от истребителей с ракетами очень большой дальности. Кроме того, опасения вызывает стратегия российских летчиков — они грамотно используют свои преимущества на поле боя.

Ранее Минобороны сообщило, что истребители авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в Запорожской области. Представитель ведомства уточнил, что это произошло в районе населенного пункта Мировка.

