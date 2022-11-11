Российская авиация сбила украинский Ми-8 в Запорожье

Минобороны России заявило о сбитом авиацией украинском вертолете Ми-8 в Запорожье

Истребители авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в Запорожской области. Об этом заявил журналистам в пятницу, 11 ноября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что это произошло в районе населенного пункта Мировка.

Конашенков также отметил, что за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили семь беспилотников противника на территориях Донецкой и Луганской народных республик.

Кроме того, в воздухе удалось уничтожить 32 снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS под Херсоном, а также пять противорадиолокационных ракет HARM в ДНР и Херсонской области, разъяснили в Минобороны.

Ранее российское ведомство отчиталось об уничтожении украинских истребителя МиГ-29 и вертолета Ми-8 в ДНР.

До этого российские истребители в воздушном бою сбили украинский МиГ-29 в Харьковской области.