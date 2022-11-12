Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
03:02, 12 ноября 2022Среда обитания

Юрист назвала опасность утепления квартиры изнутри

Юрист предупредила, что при утеплении жилья надо обратить внимание на окна и материалы

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко объяснила, как правильно утеплить свою квартиру, чтобы не навредить себе и соседям. Слова эксперта приводит агентство «Прайм».

Иващенко рассказала, что по закону собственники жилья имеют право утеплять свою жилплощадь, однако к этому вопросу нужно подходить с особым вниманием. В противном случае можно столкнуться с проблемами.

По словам эксперта, в первую очередь необходимо уделить особое внимание выбору материалов. В них не должно быть никаких вредных веществ, и они не должны провоцировать рост грибка или плесени и быть пожароопасными.

Начинать лучше с оконных проемов, так как тепло в основном теряется именно через щели в окнах — в 4-6 раз выше, чем через стены. Собеседница агентства рекомендует разместить в них дополнительный слой со специальным покрытием, которое сохранит тепло дома. Также эффективной мерой будет установка двойного или тройного слоя стекла. Также важно разобраться с вентиляцией жилья.

Ранее сообщалось, что мужчина, который хотел добиться ремонта протекающих батарей в своей квартире, оставил дом без отопления. Это произошло в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Суда с выключенными датчиками заметили близ «Северных потоков» перед взрывами
Назван способ распознать слежку смартфона за владельцем
Лондонская биржа отказалась запрещать поставки металлов из России
Алек Болдуин подал иск против продюсеров фильма «Ржавчина»
Уволенный Макроном генерал заявил о выгоде США от конфликта на Украине
Геническ временно станет столицей Херсонской области
Юрист назвала опасность утепления квартиры изнутри
Украинца обвинили в США в попытке отмывания денег
Популярный актер назвал отличительные качества москвичей
ЕС уличили в желании изолировать Россию на саммите G20
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.