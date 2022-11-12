Уволенный Макроном генерал заявил о выгоде США от конфликта на Украине

Уволенный Макроном начальник Генштаба Франции заявил о выгоде США от конфликта на Украине

Продолжающий конфликт на Украине противоречит интересам Европы. Об этом в эфире BFMTV заявил бывший начальник штаба вооруженных сил Франции Пьер де Вилье, пишет Breitbart.

«Война на Украине не в интересах европейских стран и уж точно не в интересах Франции. Возможно, в интересах американцев», — указал генерал. По его убеждению, Старый свет «слишком сильно разделяет интересы Америки» в вопросе поддержки Киева, вместо того, чтобы искать пути деэскалации.

В 2017 году Пьер де Вилье подал рапорт об отставке из-за разногласий с президентом страны Эммануэлем Макроном. Генерал резко критиковал инициативу по сокращению военного бюджета на 850 миллионов евро, заявляя, что не собирается с радостью принимать инициативу министерства финансов. Президент Франции вступил с ним в полемику, назвав недостойным поведением публичное обсуждение некоторых ситуаций. Позднее он согласился уволить военачальника.

10 ноября министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что новая партия самоходных артиллерийских установок CAESAR будет поставлена Киеву в ближайшие недели. Он напомнил, что Франция уже поставила Украине другие виды артиллерии предыдущего поколения, в том числе гаубицы TRF1. По информации французских СМИ, у ВС страны есть лишь 76 установок CAESAR, поэтому Париж лишится почти трети собственных запасов из-за помощи Украине.