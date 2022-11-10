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04:10, 10 ноября 2022Наука и техника

Франция пообещала поставить новую партию CEASAR Украине

Глава минобороны Франции пообещал поставить Киеву шесть гаубиц CEASAR в ближайшие недели

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI сообщил, что новая партия самоходных артиллерийских установок CAESAR будет поставлена Киеву в ближайшие недели.

«Мы доставим их в ближайшие недели», — заверил министр.

Он напомнил, что Франция уже поставила Украине другие виды артиллерии предыдущего поколения, в том числе гаубицы TRF1.

По информации французских СМИ, у ВС страны есть лишь 76 установок CAESAR, поэтому Париж лишится почти трети собственных запасов из-за помощи Украине.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон изучает возможность отправки на Украину новой партии гаубиц CAESAR. «Мы действительно работаем совместно с другими странами ЕС над многочисленными запросами по поставкам дополнительных гаубиц CAESAR», — сказал он.

Марина Совина
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