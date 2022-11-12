Захарова высмеяла оговорку Байдена

Мария Захарова высмеяла президента США Байдена, перепутавшего Колумбию и Камбоджу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале высмеяла высказывание президента США Джо Байдена о Колумбии.

Американский лидер оговорился во время выступления на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже. Обращаясь к премьер-министру Камбоджи Хун Сену, Байден заявил, что хочет поблагодарить «премьер-министра Колумбии за его руководство на посту председателя АСЕАН».

«Интересно, он считает, что в АСЕАН председательствует страна Колумбия, американский округ Колумбия, город Коломбо в Шри-Ланке или лейтенант Коломбо?» — написала Захарова.

Ранее Байден случайно поблагодарил американских солдат за эгоизм, который они проявили в войне на Ближнем Востоке. Он перепутал слова selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность»).