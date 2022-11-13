Российские военные уничтожили арсенал ВСУ в Черкасской области

Минобороны доложило об уничтожении арсенала украинских военных в Черкасской области

Российские военные уничтожили арсенал с авиационными средствами поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черкасской области. Об этом в воскресенье, 13 ноября, доложили журналистам в Министерстве обороны России.

Арсенал был уничтожен высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка, уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, российские Воздушно-космические войска сбили вертолет Ми-8 ВСУ в Днепропетровской области. Также российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов противника.

Ранее российские военные уничтожили склад ВСУ с реактивными снарядами к HIMARS и «Ольха» в районе Днепропетровска. Также был уничтожен склад с артиллерийскими боеприпасами.