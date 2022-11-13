ВКС России сбили украинский вертолет Ми-8

Минобороны доложило об уничтожении вертолета Ми-8 и шести беспилотников ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Песчаное Днепропетровской области. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Кроме того, в ведомстве доложили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Новокраснянка, Нижняя Дуванка, Куземовка Луганской народной республики (ЛНР), Благовещенка и Павловка Донецкой народной республики (ДНР).

11 ноября истребители авиации ВКС России сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в Запорожской области. Также ПВО сбили семь беспилотников противника на территориях Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее российское военное ведомство отчиталось об уничтожении украинских истребителя МиГ-29 и вертолета Ми-8 в ДНР.

