Опубликовано видео проникновения вируса в клетки

Два микроскопа объединили для видео проникновения вируса в клетки кишечника

Ученые из Университетов Уэлшера и Дьюка опубликовали видео проникновения вируса в клетки. Результаты работы описаны в журнале Nature Methods.

Заражение в организме происходит во время проникновения вируса в клетки, где он захватывает клеточный механизм для создания собственных копий. Для этого патогену необходимо преодолеть защитный слой из слизи и тканей, которыми покрыты дыхательные пути и кишечник — часто основные области, куда пытается внедриться вирус.

Специалисты использовали уникальную технологию под названием 3D-TrIm (3D-Tracking and Imaging Microscopy, 3D-микроскопия наблюдения и визуализации). Она предполагает собой объединение двух микроскопов в один. Первое устройство фиксирует фокус на быстро перемещающемся объекте, наводя лазер вокруг вируса десятки тысяч раз в секунду. Второй микроскоп делает 3D-изображения окружающих клеток.

На полученном видео можно разглядеть крошечную вирусную частицу, в тысячи раз меньшую, чем песчинка, которая пытается проникнуть в клетки кишечника человека. Патоген представлен фиолетовым цветом, а поверхность кишечника зеленым. В какой-то момент вирус вступает в контакт с клеткой и скользит по ее поверхности, но ему не удается за нее зацепиться, и он отскакивает.

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