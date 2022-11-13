Кулеба допустил возможность встречи с Лавровым

Глава МИД Украины Кулеба допустил возможность личной встречи с Лавровым

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) допустил возможность встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, если такое предложение поступит. Высказывание украинского политика приводит издание «Страна».

При этом Кулеба уточнил, что на данным момент со стороны российского МИД подобного предложения не поступало.

Вы спрашиваете о господине Лаврове — он не просил о встрече. Если он это сделает, мы тщательно рассмотрим его просьбу с учетом всех аспектов и реалий текущей ситуации Дмитрий Кулеба глава МИД Украины

Во время своей речи украинский министр также подчеркнул, что не видит смысла садиться за стол переговоров только ради красивой картинки, а Киев на данный момент не видит никаких признаков, что Москва искренне стремится к переговорам.

«Голодные игры» России

Ранее Кулеба на полях саммита АСЕАН призвал всех членов организации не дать России устроить «голодные игры». По его мнению, страны-участники должны использовать для этой цели все возможные методы.

Я призываю всех членов АСЕАН использовать все возможные методы, чтобы помешать России играть в голодные игры со всем миром

Дмитрий Кулеба глава МИД Украины

Кулеба обратил внимание на недостаточное присутствие России в зерновой сделке — необходимо добиться добросовестного ее участия, чтобы инспекторы проверяли суда без искусственных задержек, отметил дипломат.

Позиция Зеленского

До этого 10 ноября в интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможности переговоров с Москвой, но указал, что самым главным условием для наступления мира является восстановление справедливости.

Я не закрывал дверь. Я говорил, мы будем готовы говорить с Россией, но с другой Россией — той, которая будет по-настоящему готова к миру Владимир Зеленский президент Украины

8 ноября украинский лидер назвал условия для переговоров с Россией. В список требований вошли возмещение всех убытков, причиненных в результате проведения специальной военной операции (СВО), восстановление целостности территории страны, уважение к Уставу ООН, наказание военных преступников, а также гарантии, что СВО не повторится.

В сентябре Зеленский отвергал возможность вести переговоры с Москвой.

Призыв США к переговорам

Публичные требования Зеленского вызвали положительный ответ Запада. Так, официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США наблюдают у Украины готовность к мирным переговорам.

На брифинге для журналистов Прайс отметил, что Украина видит завершение конфликта за столом переговоров. Россия иногда демонстрирует те же самые настроения, которым сопутствует «жестокая агрессия против украинского народа, наращивание ударов по украинской инфраструктуре, складам продовольствия, системам водоснабжения и канализации».

На России лежит ответственность продемонстрировать не только на словах, но и на деле, что она готова к переговорам, что мир ясно слышал со стороны Украины Нед Прайс представитель госдепартамента

На том же брифинге Прайс выступил за продолжение военных поставок Украине. Он подчеркнул, что в рамках помощи Вашингтон направит Киеву системы противовоздушной обороны.

Готовность Москвы

По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, Россия готова к диалогу по ситуации на Украине без предварительных условий. Москва была готова к переговорам и раньше, однако Киев их прервал, считает он.

«Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который, в общем-то, двигался вперед, разрабатывался некий документ. Сейчас это все в прошлом. Что дальше — зависит не от нас», — сказал Рябков.

Замглавы МИД добавил, что шансы на такой диалог повысятся, «если Киеву будет приказано из соответствующих столиц».