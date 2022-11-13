В Совфеде поддержат инициативы Путина по лишению гражданства

Сенатор Башкин заявил, что Совфед поддержит поправки о лишении гражданства за экстремизм

Совет Федерации готов поддержать инициативы президента Владимира Путина о лишении приобретенного гражданства за экстремизм. Об этом заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин.

«Сто процентов поддержим», — указал сенатор. По его словам, после принятия закона Госдумой верхняя палата парламента рассмотрят документ «в первоочередном порядке».

Башкин также заявил, что гражданство — не только честь, но и большая ответственность.

13 ноября стало известно, что Путин внес в Госдуму пакет поправок к принятому в первом чтении законопроекту о российском гражданстве. Гражданства предлагается лишить за публичные призывы к действиям против территориальной целостности страны, дискредитацию Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НКО.

В апреле представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать идею лишать гражданства России тех, кто не поддерживает специальную военную операцию на Украине. Пресс-секретарь главы государства отметил, что «ничего не может сказать на этот счет».