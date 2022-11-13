Мирный житель ранен при нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

МО РФ: местный житель ранен при нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Местный житель получил ранение при нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Отмечается, что 12 ноября в 15:30 был открыт огонь из стрелкового оружия с азербайджанского поста по мужчине, обрабатывавшему землю с помощью сельскохозяйственной техники в 1,8 километра восточнее села Храморт.

«В результате обстрела местный житель получил легкое ранение, техника получила незначительные повреждения», — указали в Минобороны, добавив, что командование российского миротворческого контингента совместно с Азербайджаном проводит разбирательство по факту происшествия.

Ранее, 12 ноября, Ереван обвинил Баку в обстреле армянских позиций на границе. По данным ведомства, 12 ноября с 18:00 до 19:00 (с 17:00 до 18:00 по московскому времени) подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия.

