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00:39, 13 ноября 2022Бывший СССР

Президент Грузии назвала количество обосновавшихся в стране россиян

Президент Зурабишвили: свыше 100 тысяч россиян обосновались в Грузии с начала мобилизации

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

После объявления в России частичной мобилизации в Грузии обосновались свыше 100 тысяч россиян. Число мигрантов назвала президент страны Саломе Зурабишвили в интервью радиостанции France Inter.

Зурабишвили подчеркнула, что большинство оставшихся в Грузии граждан России — представители среднего класса и молодежь.

По словам главы республики, с 21 сентября российско-грузинскую границу пересекли 700 тысяч россиян, 600 тысяч из которых позже уехали в страны Европы, Турцию или Армению.

О завершении мобилизации в России глава Минобороны Сергей Шойгу доложил 28 октября. Во время доклада президенту Владимиру Путину он заявил об окончании мероприятий по частичной мобилизации, о начале которой глава государства объявил 21 сентября. «Установленное вами задание — 300 000 человек — выполнено», — сказал Шойгу.

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Юлия Мискевич
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