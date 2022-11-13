Друзья сорвавшегося со скалы мотоциклиста назвали его смерть случайностью

Друг сорвавшегося со скалы мотоциклиста: Михаил не увидел, что край обрыва слишком близко

Друг сорвавшегося со скалы мотоциклиста Сергей Чернобай сообщил, что погибший не увидел, что край обрыва слишком близко. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал смерть случайностью.

Ранее стало известно, что в Абрау-Дюрсо погиб сорвавшийся со скалы мотоциклист. На записи, сделанной напарником мотоциклиста, видно, что он не удержался на узкой тропе, пытаясь начать движение на питбайке. Упав с практически стоящего питбайка, водитель соскользнул со скалы вниз.

Известно, что водителя звали Михаил Блюменфельд, от полученных травм он скончался на месте. Сообщается, что у погибшего остались жена и двое детей.

Произошла трагическая случайность. Он оступился, не увидел, что край обрыва слишком близко Сергей Чернобай друг погибшего

«Миша был очень опытный эндуро-райдер. Более 12 лет жил этим спортом. Это самое главное было в его жизни. После семьи. Он не в первый раз ехал той тропой», — сообщил Чернобай.

Друг погибшего убежден, что у Михаила было больше опыта, чем у многих из тех, с кем вместе он ездил в горы и лес на мотоцикле.

«Нам всем очень жаль, что так произошло. Он погиб, занимаясь любимым делом. Мы его будем помнить таким, какой он был всегда. Позитивный, добрый, отзывчивый. Будем помогать его жене и детям, чем сможем», — сказал он.

Другой товарищ погибшего, Рустам Ахмедханов, в беседе с «Лентой.ру» также назвал гибель Михаила случайной.

Смерть была случайной. Надо ценить свою жизнь Рустам Ахмедханов товарищ погибшего

«Каждый любитель считает себя профессионалом и тем самым переоценивает свои возможности, забывая о рисках здоровья. Гибель была случайна из-за нехватки скорости, неустойчивости самого мотоцикла и упора ноги. Жалко, конечно, парня», — сообщил он.

Ранее житель американского города Уасилла (штат Аляска) попытался скрыться от полицейской погони на мотоцикле на скорости более 160 километров в час столкнулся с лосем и погиб. 36-летний Дэвид Нагл пытался убежать от полицейских, которые намеревались остановить его за превышение скорости и проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора.