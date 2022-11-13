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18:50, 13 ноября 2022Мир

Президент Индонезии призвал западные страны смягчить риторику в отношении России

Politico: президент Индонезии призвал западные страны смягчить риторику в отношении России

Фото: Anupam Nath / Reuters

Президент Индонезии Джоко Видодо в ходе саммита G20 призвал западных коллег смягчить риторику в отношении России. Об этом пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По сведениям издания, на американских, европейских, австралийских, канадских и японских коллег оказывается давление со стороны Индонезии — их призывают рассмотреть возможность менее жесткой риторики, чтобы Москва согласилась на коммюнике в конце встречи.

Собеседники газеты считают, что заявление по итогам саммита станет личной победой Видодо. Кроме того, сообщается, что индонезийский лидер неоднократно жаловался, что председательствует на самом сложном саммите G20.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров прибыл на саммит «Большой двадцатки» (G20). Он возглавит российскую делегацию вместо президента России Владимира Путина. Саммит «Большой двадцатки» пройдет 15-16 ноября.

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Варвара Кошечкина
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