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19:02, 13 ноября 2022Бывший СССР

В Узбекистане произошла авария на тепловой электростанции

Минэнерго Узбекистана: на энергоблоке Ангренской ТЭС произошла авария, начат ремонт

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Узбекистане произошла авария на Ангренской тепловой электростанции (ТЭС). Об этом сообщает Минэнерго страны в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, нештатная ситуация сложилась на одном энергоблоке. Создана специальная бригада, приступившая к устранению последствий аварии. В Минэнерго отметили, что дано поручение ускорить ремонтные работы.

Других подробностей об аварии ведомство не сообщает. Также неизвестно, есть ли пострадавшие.

ТЭС расположена в городе Ангрене Ташкентской области.

25 января в Центральной Азии произошел массовый сбой, лишивший энергоснабжения Казахстан, Киргизию и Узбекистан. По данным казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, причиной аварии стала перегрузка транзитной линии, случившаяся по вине узбекских и киргизских энергетиков.

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Любовь Ширижик
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