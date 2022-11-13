В Узбекистане произошла авария на тепловой электростанции

Минэнерго Узбекистана: на энергоблоке Ангренской ТЭС произошла авария, начат ремонт

В Узбекистане произошла авария на Ангренской тепловой электростанции (ТЭС). Об этом сообщает Минэнерго страны в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, нештатная ситуация сложилась на одном энергоблоке. Создана специальная бригада, приступившая к устранению последствий аварии. В Минэнерго отметили, что дано поручение ускорить ремонтные работы.

Других подробностей об аварии ведомство не сообщает. Также неизвестно, есть ли пострадавшие.

ТЭС расположена в городе Ангрене Ташкентской области.

25 января в Центральной Азии произошел массовый сбой, лишивший энергоснабжения Казахстан, Киргизию и Узбекистан. По данным казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, причиной аварии стала перегрузка транзитной линии, случившаяся по вине узбекских и киргизских энергетиков.