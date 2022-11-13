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15:49, 13 ноября 2022Интернет и СМИ

В сети посмеялись над заявлением премьера Британии о Путине

Пользователи Twitter посмеялись над заявлением премьера Британии Сунака о Путине

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Пользователей сети насмешило заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака в адрес российского президента Владимира Путина. Комментарии появились под публикацией The Telegraph в Twitter.

Ранее Сунак сообщил, что раскритикует Россию на саммите G20 в Индонезии. Он заявил, что планирует «обнажить политику Путина и его крайнее презрение к тому типу международного сотрудничества и уважения к суверенитету».

Комментаторы скептически отнеслись к этому заявлению. «Путин, должно быть, напуган», — написал пользователь Graham Peterson. «Путин трясется», — добавил пользователь под ником James break through case.

Некоторые также призвали Сунака обратить внимание на проблемы Британии. «Пока британская экономика находится в упадке, Сунак не должен пытаться разобраться в бедах других стран», — высказался пользователь roystyn.

Ранее Сунак воздержался от прямого ответа на вопрос, будет ли он готов сидеть за одним столом переговоров с президентом России Владимиром Путиным, в случае если российский лидер приедет на саммит в Индонезию.

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Варвара Кошечкина
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