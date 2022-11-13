В США предложили прекратить финансирование Украины

Экс-помощница сенатора США предложила направить деньги для Украины на борьбу с Китаем

Экс-помощница сенатора США от штата Юта Кэтрин Томпсон предложила направить деньги для Украины на борьбу с Китаем. Предложение прекратить финансирование Киева она высказала в своей колонке для издания The Federalist.

По мнению Томпсон, США не смогут эффективно противостоять Китаю в начинающейся новой холодной войне до тех пор, пока страна втянута в «безумно дорогую» поддержку Украины. С этим вопросом, по словам колумнистки, придется разбираться уже новым членам американского Конгресса.

«Если новые члены Конгресса хотят произвести фурор на внешнеполитическом пространстве, в первый же день работы они должны подать на рассмотрение законопроект, который направит ассигнованные средства из Украины на обеспечение превосходства США в военно-морском и воздушном пространстве над Китаем или на обеспечение безопасности южной границы», — уверена Томпсон.

Она также призвала отказаться от практики ведения Вашингтоном «бесконечных войн», от помощи союзникам, которые «могут и должны сами обеспечивать свою безопасность», а также от жертв среди американских солдатов в интересах повышения прибылей оборонных корпораций.

Тем временем глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупредила об опасности новой холодной войны, которая может начаться между США и Китаем. По ее мнению, такое противостояние нанесет ущерб среднему классу и бедным домохозяйствам, оставив богатых невредимыми.