Политик из Венгрии Тороцкаи в поздравлении Польши с праздником намекнул на раздел Украины

Глава венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи, поздравляя Польшу с Днем независимости, намекнул Варшаве на раздел Украины. Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«Боже, благослови Польшу! До встречи на общей польско-венгерской границе!», — написал он в честь праздника.

Политик прикрепил к посту фотографию, снятую в марте 1939 года близ села Ужок, которое располагалось на территории нынешней Украины рядом с польской границей. На снимке изображены пожимающие руки пограничники на польско-венгерской границе, образовавшейся после захвата Венгрией Закарпатской Украины.

После распада Австро-Венгерской империи в результате Первой мировой войны Закарпатье отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории захватила Венгрия. После разгрома нацистской Германии область вошла в состав Украинской ССР.

В сентябре экс-министр иностранных дел Румынии Андрей Марга призвал Украину передать свои территории России, Венгрии, Польше и Румынии. По его словам, Украина находится в неестественных границах и ей следует уступить свои земли. Марга также заявил об отсутствии демократии в Киеве, указав на запрет партий в стране и существующую олигархию.

Позже глава румынского МИД прокомментировал свое заявление, подчеркнув его историческую достоверность, соответствие международному праву и общим интересам. Он отметил, что готов подтвердить свои убеждения в любой момент.