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06:27, 14 ноября 2022Бывший СССР

Украинские войска обстреляли из HIMARS два города в ДНР

Украинские войска обстреляли из американских HIMARS Иловайск и Торез

Фото: Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS два города, Иловайск и Торез, сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, украинские войска в понедельник, 14 ноября, выпустили четыре ракеты по Иловайску и шесть ракет по Торезу. «Зафиксированы обстрелы со стороны Украины по направлениям: 04:45 — населенный пункт Мемрик — населенный пункт Иловайск, а также в 04:45 — населенный пункт Мемрик — населенный пункт Торез», — уточняется в сообщении.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) сообщили об обстреле украинскими военными Сабовки. Кроме того, стало известно о предотвращении попытки ВСУ обстрелять пригород Луганска.

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Марина Совина
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