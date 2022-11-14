Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:49, 14 ноября 2022Забота о себе

Названы основные симптомы рака легких

Онколог Воробьев заявил, что кашель с кровью является симптомом рака легких

Фото: Pixabay

Онколог Андрей Воробьев в беседе с «Медик Форум» назвал ряд основных симптомов, говорящих о наличии у человека рака легких. По его словам, данный вид смертельно опасного заболевания входит в четверку наиболее распространенных видов рака.

«Рак легких может вызвать кровотечение в дыхательных путях, что приводит к кашлю с кровью. Кашель с кровью также является одним из симптомов рака легких», — заявил специалист.

Среди других возможных симптомов он назвал не проходящий в течение трех недель кашель, а также его усиление и продолжительность, постоянное возвращение инфекций грудной клетки, боли при дыхании и кашле, одышка, частая усталость и отсутствие энергии, а также потеря аппетита и веса.

Врач предупредил, что главным способом снижения риска возникновения рака легких является отказ от курения. Он посоветовал избавиться от вредной привычки даже заядлым курильщикам, поскольку, по его словам, каждый год, который человек провел без сигарет, значительно снижает риск серьезных заболеваний.

Ранее ученые из Медицинской школы Университета Питтсбурга обнаружили все необходимые для роста меланомы факторы, с помощью которых опухоль контролирует свою жизнеспособность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме предложили демобилизовать преподавателей вузов из ЛНР и ДНР
Запад столкнулся с дилеммой из-за отчаяния Украины
Названы основные симптомы рака легких
Российские авиакомпании получат меньше Superjet 100
США назвали угрозой суверенитету европейской страны
Россиян предупредили о связи лишнего веса с одним из видов рака
Минфин обсудит подход к расчету цен на нефть для начисления налогов
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Сотрудница «Макдоналдса» научилась определять внешность клиентов по их заказам
Россиянам напомнили о праве сменить страховой фонд
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.