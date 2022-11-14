Названы основные симптомы рака легких

Онколог Воробьев заявил, что кашель с кровью является симптомом рака легких

Онколог Андрей Воробьев в беседе с «Медик Форум» назвал ряд основных симптомов, говорящих о наличии у человека рака легких. По его словам, данный вид смертельно опасного заболевания входит в четверку наиболее распространенных видов рака.

«Рак легких может вызвать кровотечение в дыхательных путях, что приводит к кашлю с кровью. Кашель с кровью также является одним из симптомов рака легких», — заявил специалист.

Среди других возможных симптомов он назвал не проходящий в течение трех недель кашель, а также его усиление и продолжительность, постоянное возвращение инфекций грудной клетки, боли при дыхании и кашле, одышка, частая усталость и отсутствие энергии, а также потеря аппетита и веса.

Врач предупредил, что главным способом снижения риска возникновения рака легких является отказ от курения. Он посоветовал избавиться от вредной привычки даже заядлым курильщикам, поскольку, по его словам, каждый год, который человек провел без сигарет, значительно снижает риск серьезных заболеваний.

Ранее ученые из Медицинской школы Университета Питтсбурга обнаружили все необходимые для роста меланомы факторы, с помощью которых опухоль контролирует свою жизнеспособность.