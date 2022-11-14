Девушка назвала надежный способ расстаться с парнем-нарциссом

Блогер Яна Хокинг посоветовала быть равнодушными с парнями-нарциссами перед расставанием

Блогер и телеведущая из Австралии Яна Хокинг назвала надежный способ расстаться с парнем-нарциссом. Она посоветовала, как вести себя с мужчинами, в авторской колонке в издании News.com.au.

Хокинг называет себя коллекционером парней. Она бесконечно ходит на свидания, а потом делится опытом с подписчиками. Девушка призналась, что в последнее время использует метод «тихого ухода» от мужчины. Она не стала скрывать, что многим ее поведение кажется жестоким. Она развлекается на двух-трех свиданиях, а потом без сожаления уходит в тень. Подобный способ особенно актуален, если избранник высокого мнения о себе и любит купаться во внимании.

Перед расставанием будьте вежливы, но равнодушны. По сути, просто станьте суперскучной, чтобы мужчина-нарцисс больше не получал вашего внимания Яна Хокинг телеведущая, блогер

Свое поведение Хокинг оправдывает тем, что подобным образом парни поступали и с ней: просто переставали проявлять активность, и общение сходило на нет. Она отметила, что поначалу наслаждается приливом серотонина и эмоциями от первой ночи с новым партнером. Затем она встречается с ним еще пару раз, и интерес начинает ослабевать. Она продолжает читать сообщения от мужчины, но не отвечает на них с прежней скоростью.

Свои короткие романы она сравнивает с любованием красивой птицей. «Представьте, что вы прогуливаетесь, и вдруг видите красивую розеллу. У вас в голове мелькает мысль: "Какая же она прекрасная!" Но в следующее мгновение вы уже переключаетесь на что-то новое, забыв о птице», — пояснила она.

Также Хогинг назвала еще один способ разорвать отношения, которые забирают много сил. «Не нужно делать громких заявлений. Просто отключите все приложения, в которых происходило общение, и отдохните. Кому-то это покажется эгоистичным, но в этом нет ничего плохого», — подвела итог коллекционер парней.

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