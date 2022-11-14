Губернатор рассказал подробности о найденном в Севастополе мертвом дельфине

Развожаев заявил, что найденного в Севастополе мертвого дельфина не идентифицировали

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал подробности о мертвом дельфине, найденном на берегу пляжа в районе села Осипенко, в своем Telegram-канале.

Ранее появились предварительные данные, что найденный дельфин мог быть одной из четырех ручных афалин, выброшенных в море. Однако, как объяснил Развожаев, на данный момент идентифицировать млекопитающее невозможно, так как специалисты Ветнадзора не смогли считать чип.

По словам губернатора, работавшие с дельфинами дрессировщики опознали на фотографии афалину по имени Зоя. Но, осмотрев млекопитающее на месте, они не нашли характерных признаков. В частности, речь идет о следах от уколов на плавнике, так как у дельфина часто брали анализ крови. «Тем не менее сами дрессировщики говорят, что надо провести дальнейшие действия по опознанию и только тогда можно будет с уверенностью сказать, Зоя это или нет», — заключил он.

2 ноября Владимир Калниболотский, владелец дельфинария в севастопольском парке Победы, выбросил четырех млекопитающих в море. Позже мужчина объяснил, что пошел на это, поскольку у него не хватало денег на содержание дельфинов.