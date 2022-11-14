Запад столкнулся с дилеммой из-за отчаяния Украины

Telegraph: Запад опасается, что поставляемое Украине оружие может оказаться не в тех руках

Запад опасается, что поставляемое Украине современное вооружение может оказаться «не в тех руках». Такое мнение выразил обозреватель британской газеты Telegraph Кон Кафлин.

По его словам, опасения насчет того, куда может попасть предоставленное Украине оружие превратили задачу вооружения киевских сил в деликатный вопрос. «С одной стороны, Запад намеревается предоставить Украине средства для достижения победы, с другой стороны, он не хочет, чтобы это оружие в будущем использовали против его же военных или гражданских лиц», — пояснил он.

Как считает журналист, сегодня эта проблема оказалась особенно трудной из-за «растущего отчаяния украинских лидеров».

Ранее стало известно, что власти Южной Кореи нашли способ обойти взятые на себя обязательства не поставлять Украине смертоносные вооружения. Страна собирается продать США артиллерийские снаряды, которые Вашингтон впоследствии направит Киеву.