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19:47, 14 ноября 2022Силовые структуры

Россиянка предстанет перед судом за убийство мужа из-за сгоревшей еды

Жительница Алтайского края предстанет перед судом за убийство мужа из-за сгоревшей еды
СюжетЗадымление и запах гари в Москве:

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Алтайском крае 42-летнюю местную жительницу будут судить за убийство мужа. Во время конфликта она сначала ударила супруга сковородой, а потом нанесла ем несколько ножевых ранений. Об этом в понедельник, 14 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, 22 августа в Мамонтовском районе супруги в состоянии алкогольного опьянения поссорились из-за сгоревшей еды. Мужчина вовремя не снял сковороду с плиты, из-за чего в доме появился запах гари. Словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой супруга сначала ударила мужа сковородой по голове, а потом — несколько раз ножом в область жизненно важных органов. От полученных травм 38-летний мужчина умер во дворе дома.

Женщина свою вину признала. Дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что под Астраханью россиянка приревновала сожителя к соседке и зарезала его во время ссоры.

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Илона Палей
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