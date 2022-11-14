Влюбленная женщина отказалась отпускать бывшего партнера и вышла за него замуж

Metro: в США женщина вернула бывшего с помощью пошаговой инструкции

В США влюбленная в бывшего партнера женщина отказалась его отпускать, нашла способ возобновить отношения и вышла за него замуж. Об этом сообщает Metro.

28-летняя Натали Ираола познакомилась с 32-летним Диего на домашней вечеринке в 2014 году, и между ними сразу же возникла симпатия. Отношения развивались стремительно, и уже через два месяца новые знакомые съехались. Роман закончился так же быстро, как и начался, и вскоре Натали и Диего расстались.

Несмотря на небольшое время, проведенное вместе, Ираола была уверена, что ее бывший возлюбленный — тот самый, и она должна его вернуть. Женщина решила подойти к делу основательно и начала искать методики по возвращению бывших. В итоге Натали нашла сервис, который предоставляет пошаговую инструкцию, как с помощью СМС восстановить отношения.

По словам Натали, в первую очередь создатели сервиса советовали на какое-то время пропасть из жизни партнера и не напоминать о себе, чтобы тот успел соскучиться. «Там было сказано, чтобы я сначала не вступала в контакт, а если он выйдет на связь, то нужно было говорить о положительных моментах в моей жизни», — вспоминает Ираола.

Старания принесли результат, и она начала новую переписку с Диего, в которой не пыталась открыто его вернуть или рассказать о своих чувствах. Между бывшими партнерами возникли доверительные и открытые отношения, в которых они делились историями из жизни, мечтами и планами. И это сработало именно так, как хотела Натали: вскоре Диего соскучился, и они решили встретиться.

Спустя время пара снова съехалась, а еще через два года мужчина сделал возлюбленной предложение руки и сердца, которое та с радостью приняла. Через несколько лет после свадьбы у супругов родилась дочь Стелла. Натали заключила, что время после расставания было полезным как для нее и Диего по отдельности, так и для их пары. За тот период они многое осознали и поняли, что искренне хотят быть вместе.

Ранее сообщалось, что в Техасе, США, девушка нашла необычный способ вернуть бывшего партнера с помощью приложения для знакомств. Девушка 45 минут стояла возле дома мужчины и ждала, пока алгоритмы найдут его профиль, а когда это произошло, она сразу же поставила ему лайк.