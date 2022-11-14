Александр Маршал высказался о постоянной смене плитки в Москве

Заслуженный артист России Маршал положительно оценил смену тротуарной плитки в Москве

Заслуженный артист России, экс-солист рок-группы «Парк Горького» Александр Маршал положительно оценил частую смену тротуарной плитки и бордюров в Москве. Свое мнение по этому вопросу он высказал в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Певец отметил, что любуется столицей, когда перемещается по ней. По его словам, Москва на данный момент считается одним из самых красивых городов мира. В качестве аргумента Маршал добавил, что похожую точку зрения разделяют его друзья, которые приезжали из других городов.

«И что бы ни говорили, например, что плитку перекладывают постоянно и так далее, ну и хорошо, что перекладывают! Кто был в Нью-Йорке, знает, что на том же Манхэттене ухаб на ухабе, его нельзя даже близко сравнить с Москвой», — заявил музыкант.

В марте 2022 года французский певец и исполнитель шансона Филипп Дарес высказался о затрудненном движении на дорогах в Москве. Среди прочего он рассказал, что в зимнее время ему трудно передвигаться по плитке из-за риска поскользнуться.