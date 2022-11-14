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13:30, 14 ноября 2022Бывший СССР

В Одессе снесли бюст Максима Горького

«Общественное»: в Одессе демонтировали бюст Максима Горького

Фото: Telegram-канал «Типичная Одесса»

В Одессе снесли бюст писателя Максима Горького. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Общественное» («Суспільне»).

Как сообщает журналистка издания, такое решение приняло руководство санатория имени Горького, на территории которого был установлен бюст. Руководительница санатория Татьяна Малыхина заявила, что скульптура «не является историческим наследием».

Ранее в Одессе начали подготовку к демонтажу памятника российской императрице Екатерине II. Вокруг него выставили ограждение из фанерных щитов, а саму скульптуру завесили черным полотном.

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Алевтина Запольская
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