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13:13, 14 ноября 2022Россия

Кремль оставил без комментариев приезд Зеленского в Херсон

Пресс-секретарь Песков после приезда Зеленского назвал Херсон территорией Россией

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Пресс-секретарь Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения о приезде президента Украины Владимира Зеленского в Херсон. Его слова передает ТАСС.

«Мы оставляем это без комментариев», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что Херсон является территорией России.

14 ноября Reuters со ссылкой на очевидцев сообщило о приезде главы Украины в Херсон. Отмечалось, что по прибытии в город глава республики выступил перед украинскими силовиками.

Во время визита Зеленский среди прочего заявил, что Украина готова к миру.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал отвести российские войска из Херсона на левый берег Днепра после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в зоне специальной операции на Украине генерала армии Сергея Суровикина. Генерал заявил, что в условиях повышенной угрозы обстрелов и разрушения Каховской ГЭС необходимо оставить расположенный на западном берегу Днепра город и занять оборону по восточному берегу реки.

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Никита Абрамов
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